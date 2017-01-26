Збірна України з хокею з м'ячем програла другий матч чемпіонату світу

В Тролльхеттані (Швеція) на арені «Слеттбергсхаллен» відбулися матчі 2-го туру чемпіонату світу з хокею з м'ячем, в одному з яких збірна України поступилася команді Угорщини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:11.

Суперник мав перевагу протягом усього матчу, впевнено виграв перший тайм (7:1), а в другому забив ще чотири голи у ворота українців, пропустивши в свої два.

У паралельному матчі збірна Монголії обіграла команду Японії з рахунком 10:2.

Сьогодні відбудеться матч за 3-4 місця у Підгруппі А Турніру В де збірна України зіграє з командою Японії (по 0 очок після перших двох матчів).

Незважаючи на результат гри збірна України вийде в плей-офф змагань - чвертьфінал. У цю стадію змагань виходять усі чотири команди з Підгрупи А і чотири найсильніші з шести команд Підгрупи В.

Чемпіонат світу з хокею з м'ячем 2017 — 37-а першість світу, що проходить в шведських Сандвикені і Тролльхеттані з 24 січня по 5 лютого.