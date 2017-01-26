Сестри Вільям розіграють титул чемпіона Australian Open, Світоліна вийшла у півфінал міксту

У Мельбурні відбулися півфінальні матчі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу серед жінок, де перемоги здобули сестри Вінус і Серена Вільямс, повідомляє офіційний сайт змагань.

Венус Вільямс зустрічалася з іншою американкою Коко Ваденвеге і здобула перемогу у запеклій боротьбі, програвши перший сет, але зумівши перехопити ініціативу в середині матчу - 6:7, 6:2, 6:3.

Потім на Центральний корт "Род Лэйвер Арена" тенісного стадіону у Мельбурні вийшла Серена, яка легко обіграла представницю Хорватії Мірьяну Лучіч-Бароні - 6:2, 6:1.

Читайте такожСвітоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open у змішаному парному розряді Також сьогодні повинен був відбутися матч з участю Еліни Світоліної, яка в міксті з Кріс Гуччіоне (Австралія) мала боротися за вихід у півфінал проти найсильнішої пари за рейтингом Беттані Маттек Сандес - Майк Брайан (США), але суперники відмовилися від гри.

У півфіналі українсько-автралийский дует чекає протистояння з американо-колумбійською парою Ебігайл Спірс / Хуан Себастьян Кабаль.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2017 проходить в Мельбурні з 16 по 29 січня.