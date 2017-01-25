Усейн Болт позбувся олімпійської нагороди через партнера по естафетній команді

Знаменитий ямайський спринтер Усейн Болт позбувся одноЇ зі своїх дев'яти золотих олімпійських медалей у середу, після того як Міжнародний олімпійський комітет позбавив Ямайку перемоги в естафеті 4x100 метрів на Іграх-2008 в Пекіні.

МОК позбавив нагороди команду Ямайки внаслідок того, що Неста Картер був спійманий на допінгу.

Читайте такожРіо-2016. Болт став дев'ятиразовим олімпійським чемпіоном в естафеті, команда США - дискваліфікованаРішення, що послідувало за повторним тестуванням зразків після Олімпіади в Пекіні, означає, що Болт, так само як і інші товариші по команді Картера, втрачають одну з трьох золотих медалей Олімпіади-2008.

Картер прийиав заборонену речовину Метилгексанамін, яку було виявлено в його організмі.

Втрата естафетного золота позбавляє Болта однієї з його «трійок» - він виграв золото на дистанції 100 м, 200 і 4х100 м в Пекіні, а потім повторив своє досягнення в Лондоні в 2012 році і в Ріо минулого року.