Усейн Болт позбувся олімпійської нагороди через партнера по естафетній команді
Легендарний ямайський спринтер тепер 8-разовий олімпійський чемпіон.
Знаменитий ямайський спринтер Усейн Болт позбувся одноЇ зі своїх дев'яти золотих олімпійських медалей у середу, після того як Міжнародний олімпійський комітет позбавив Ямайку перемоги в естафеті 4x100 метрів на Іграх-2008 в Пекіні.
МОК позбавив нагороди команду Ямайки внаслідок того, що Неста Картер був спійманий на допінгу.
Читайте такожРіо-2016. Болт став дев'ятиразовим олімпійським чемпіоном в естафеті, команда США - дискваліфікованаРішення, що послідувало за повторним тестуванням зразків після Олімпіади в Пекіні, означає, що Болт, так само як і інші товариші по команді Картера, втрачають одну з трьох золотих медалей Олімпіади-2008.
Картер прийиав заборонену речовину Метилгексанамін, яку було виявлено в його організмі.
Втрата естафетного золота позбавляє Болта однієї з його «трійок» - він виграв золото на дистанції 100 м, 200 і 4х100 м в Пекіні, а потім повторив своє досягнення в Лондоні в 2012 році і в Ріо минулого року.