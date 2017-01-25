Меркушина стала бронзовим призером чемпіонату Європи з біатлону
17:06, 25 січня 2017Інше
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Українка посіла третє місце в індивідуальній гонці.
Меркушина виборола нагороду чемпіонату Європи / noc-ukr.org
Сьогодні в польському місті Душники-Здруй стартувала європейська першість з біатлону, де в перший день спортсмени розіграли медалі в індивідуальних гонках й у змаганнях серед жінок у трійку найсильніших увійшла Анастасія Меркушина, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка з результатом +1:05.0 виборола бронзову медаль.
Переможницею змагань стала Ірина Старих з Росії, яка подолала дистанцію за 44 хвилини 24,7 секунди. Друге місце на рахунку іншої росіянки Світлани Слєпцової - 1 хвилина, 03,8 секунди відставання
Післязавтра біатлоністи боротимуться за нагороди у спринті у чоловіків та жінок.
Чемпіонат Європи триватиме до 29 січня.
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