Федерер і Ваврінка стали першим півфіналістами Australian Open

У Мельбурні завершилися перші матчі 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, де в чоловічому одиночному розряді півфіналістами стали Станіслас Ваврінка і Роджер Федерер зі Швейцарії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Ваврінка проводив свій матч проти Жо-Вілфріда Тсонга з Франції і мав проблеми лише в першій партії, яку виграв на тай-брейку. Потім почалася перепалка між спортсменами, коли вони обмінялися негативними поглядами. Після цього перевага Ваврінки стало дуже великим - 7:6 (2), 6:4, 6:3.

Читайте такожСвітоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open у змішаному парному розряді В свою чергу, Федерер зустрічався з Мішею Звєрєвим з Німеччини і зазнав певні проблеми лише у другій партії. В той час, як першу і третю виграв з величезною перевагою - 6:1, 7:5, 6:2.

У жіночому одиночному розряді американка Венус Вільямс обіграла Анастасію Павлюченкову з Росії - 6:4, 7:6 (3), а її співвітчизниця Коко Вандевеге, була сильнішою за Гарбіньє Мугурусу з Іспанії - 6:4, 6:0.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2017 проходить в Мельбурні з 16 по 29 січня.