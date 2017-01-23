Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open у змішаному парному розряді

У Мельбурні завершився черговий день Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, де в 1/8 фіналу змішаного парного розряду українка Еліна Світоліна й Кріс Гуччіоне з Австралії без боротьби вийшли до чвертьфіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперники українсько-австралійського дуету Катерина Синякова з Чехії і бразилець Бруно Соарес відмовилися виходити на корт через травму бразильця.

Читайте такожСвітоліна програла і останньою з українок вибула з Australian OpenРаніше, в матчі першого кола Світоліна і Гуччіоне обіграли Анну-Лєну Гренфельд (Німеччина) і Роберта Фарраха з Колумбії у впертій боротьбі - 6:3, 6:7 (5), 10:7.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2017 проходить в Мельбурні з 16 по 29 січня.