Восьмиразовий чемпіон світу з біатлону змушений буде пройти національний відбір на ЧС-2017

Восьмиразовий чемпіон світу з біатлону, норвежець Тарьєй Бе змушений буде прийняти участь в Кубку Норвегії, щоб пройти відбір у склад національної збірної на світову першість нинішнього року, повідомляє NRK.

Бе не виступав в жодній гонці Кубка світу сезону 2016/17 через проблеми зі здоров'ям,

Тренер збірної Норвегії Егіль Крістіансен зазначає, що Бе вже приступив до тренувань та у його стані "спостерігається помітний прогрес".

Чемпіонат світу з біатлону в нинішньому році відбудеться в Хохфільцені (Австрія) з 9 по 19 лютого.