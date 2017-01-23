Восьмиразовий чемпіон світу з біатлону змушений буде пройти національний відбір на ЧС-2017
15:16, 23 січня 2017Інше
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Тарьєй Бе ще не виступав в нинішньому сезоні через травми.
Тар'єю Бе залікував всі свої травми і готовий виступити на світовій першості / Eurosport
Восьмиразовий чемпіон світу з біатлону, норвежець Тарьєй Бе змушений буде прийняти участь в Кубку Норвегії, щоб пройти відбір у склад національної збірної на світову першість нинішнього року, повідомляє NRK.
Бе не виступав в жодній гонці Кубка світу сезону 2016/17 через проблеми зі здоров'ям,
Тренер збірної Норвегії Егіль Крістіансен зазначає, що Бе вже приступив до тренувань та у його стані "спостерігається помітний прогрес".
Чемпіонат світу з біатлону в нинішньому році відбудеться в Хохфільцені (Австрія) з 9 по 19 лютого.
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