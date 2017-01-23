Українські паралімпійці виграли Кубок світу з лижних гонок та біатлону

В Яворові (Львівська обл.) завершився Кубок світу-2017 Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону, де перше місце в загальному заліку посіла збірна України, повідомляє прес-служба Міністерства молоді й спорту України.

Команда України виборола 56 нагород - 19 золотих, 16 срібних та 21 бронзову медалі. Друге місце у команди Німеччини, спортсмени якої завоювали 13 нагород - 6 золотих, 4 срібні та 3 бронзові нагороди, третє місце - в команди Франції - 7 нагород, серед яких 6 золотих та 1 срібна медаль.

Зокрема, в останній день змагань, на рахунку команди України-3 золоті, 3 срібні та 4 бронзові медалі. У першому старті серед чоловіків з порушеннями зору- увесь український подіум. Золоту нагороду виборов Лук'яненко Віталій (гайд - Бабар Борис) - 38:50.0, срібна нагорода у Ковалевського Анатолія (гайд - Мукшин Олександр) - 39:11.0, бронзову нагороду завоював Суярко Дмитро (гайд-Потапенко Василь) - 39:57.7). У цій же категорії серед жінок перше та друге місце у спортсменок з України: Шишкова Оксана з гайдом Казаковим Віталієм виборола золоту нагороду (33:06.3), Прилуцька Ольга згайдом Бабарем Борисом стала володаркою бронзової медалі - 36:58.0. Увесь український подіум у жінок у категорії стоячи: Кононова Олександра - перше місце (29:36.7), Ляшенко Людмила - срібна нагорода (31:09.6), Батенкова-Бауман Юлія - третє місце (33:18.9).

Загалом 10 команд з 18-ти, які брали участь у Кубку світу Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону, вибороли нагороди.

Тепер спортсмени готуватимуться до чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, який пройде в Німеччині, у Фінстерау, з 10 по 19 лютого 2017 року.