Український дворазовий чемпіон Європи з велоспорту помер на 32-му році життя

Український велогонщик Дмитро Грабовський раптово помер в результаті серцевого нападу, повідомляють друзі спортсмена на його сторінці в Facebook.

Спортсмену був 31 рік.

Як повідомляє SportArena, в 2002 році Грабовський став чемпіоном Європи у командному переслідуванні, де він разом з партнерами випередили німців на 0,09 секунди. За рік він виграв цей титул вже в скретчі. У тому ж сезоні Дмитро став призером світових юніорських чемпіонатів в гонці за очками й розділці. У 2004 році він став чемпіоном Європи у командному переслідування, на цей раз серед «андерів».

В наступному році Грабовський виграв розділку молодіжного чемпіонату Європи. Восени він поступився тільки Михайлу Ігнатьєву у молодіжній розділці чемпіонату світу і виграв менш підходящу йому групову гонку. У 2006 році Дмитро проїхав десятки італійських шосейних велогонок, де найчастіше добирався до подіуму. На Джиро делле Реджоні він виграв 3 етапи і загальний залік, а на Джиробіо поступився всього 5 секунд переможцю, Даріо Катальдо. Грабовський також захистив молодіжний титул чемпіона Європи.

У 2007-му році Грабовський підписав контракт з Quick Step-Innergetic, але за два роки в бельгійській команді записав собі в актив лише подіум українського чемпіонату. Подальшим невдачам у кар'єрі сприяла травма спини в результаті ДТП, а також надмірне вживання алкоголю.

Останнім часом гонщик проживав з батьками в Ізраїлі і продовжував тренування.