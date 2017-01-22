Німецький телеканал ARD показав новий фільм про допінг у російському спорті

Значна частина фільму присвячена дискваліфікованим російським тренерам, які, незважаючи на відсторонення від спортивної діяльності, продовжують працювати з легкоатлетами на професійному рівні. Ці факти у фільмі підтверджуються зйомками прихованою камерою, пише РБК.

«Якщо всі будуть мовчати, як це зазвичай буває в Росії, то нічого не зміниться», — сказав російський легкоатлет Андрій Дмитрієв в інтерв'ю ARD, у якому визнав, що його вчинок навряд чи буде прийнятий колегами з розумінням.

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У фільмі представлені кадри, на яких видно, що Володимир Казарін, відсторонений від спортивної діяльності ще після першого фільму ARD, продовжує працювати з російськими спортсменами. У тому числі у фільмі показаний момент, коли Казарін працює з бігуном на 400 метрів Артемом Денмухаметовим. Дмитрієв зняв цей момент тренування на мобільний телефон.

«Він не залишив своєї діяльності. Він продовжує тренувати, — розповів Дмитрієв. — Всі роблять вигляд, що ситуація змінилася, але насправді цього не сталося». За словами Дмитрієва, він бачив Казаріна і під час зборів у Киргизстані в листопаді 2016 року.

У першому фільмі ARD про допінг у російській легкій атлетиці мова також йшла про Казаріна, який, на думку авторів, забезпечував допінгом спортсменів, з якими він працював. Той фільм був побудований на свідченнях Юлії Степанової, яка стала згодом разом з чоловіком інформатором WADA. Казарін в тому числі працював і з Марією Савинової, олімпійською чемпіонкою в бігу на 800 метрів, яка була позбавлена золотої олімпійської медалі через допінг. У квітні 2016 року Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) оголосила про дискваліфікацію Казаріна, однак, за словами Дмитрієва, він продовжив роботу.

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Дмитрієв наполягає на тому, що Казарін — не єдиний російський тренер, який, будучи дискваліфікованим, продовжує готувати спортсменів. Бігун назвав імена ще кількох тренерів, які знаходяться в тому ж положенні, проте їх імена були заглушені в ефірі. «Я знаю, що тренери, які використовують допінг, як і раніше в справі. І спортсмени, які точно застосовують допінг, як і раніше тренуються», — сказав Дмитрієв.

Автори фільму звернулися за коментарями до Казарину і представникам ВФЛА, однак відповіді не отримали.