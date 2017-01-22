Australian Open: Федерер вийшов у чвертьфінал, перші ракетки світу Маррей та Кербере вибули з боротьби

У Мельбурні відбулися матчі 7-го дня Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, де екс-перша ракетка світу Роджер Федерер обіграв Кеї Нісікорі з Японії, а нинішня перша ракетка світу британець Енді Маррей сенсаційно поступився Міше Звєрєву з Німеччини, повідомляє офіційний сайт турніру.

Екс-перший номер світового рейтингу, один з найбільш титулованих і кращих тенісистів історії Роджер Федерер, який повернувся на корт після піврічної перерви через травму, здобув четверту перемогу поспіль. Матч з Нісікорі виявився надзвичайно напруженим і тривав усі передбачувані реламентом п'ять сетів. Федерер на тай-брейку програв перший сет (4:7), впевнено виграв два наступних, програв четверту партію, але зумів вирвати перемогу в матчі у вирішальному п'ятому сеті - 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.

У свою чергу, нинішній лідер світового рейтингу Маррей в грі з Мішею Звєрєвим провів чотири сети, з яких виграв лише один, але жодного разу в матчі не вів у рахунку - 5:7, 7:5, 2:6, 4:6.

В жіночому турнірі перша ракетка світу Ангелік Кербер з Німеччини не менш несподівано поступилася Коко Вандевеге з США - 2:6, 3:6.

Як повідомляв УНІАН, раніше свій матч другого кола також програв другий номер світового рейтингу і переможець Відкритого чемпіонату Австралії-2016 Новак Джокович з Сербії.

Australian Open-2017 проходить в Мельбурні з 16 по 29 січня.