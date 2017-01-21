Чоловіча збірна України з біатлону знову залишилася в кроці від п'єдесталу естафети етапу КС

В Антхольці (Італія) завершилася чоловіча эстафетна гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону, де збірна України посіла 4-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда виступала у складі Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков Дмитро Підручний.

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Квартет переможців з Німеччини подолав дистанцію за 1 годину 13 хвилин 57,2 секунди (0+7), випередивши команду Норвегії на мікроскопічні 0,1 секунди (0+9), 3-е місце у збірної Росії (0+9) - 33,6 секунди відставання.

Етап КС в Антхольці завершиться в неділю, 22 січня, жіночою естафетою і чоловічим мас-стартом.