Джима не змогла поборотися за медалі у мас-старті етапу КС з біатлону

В Антхольці (Італія) завершилася жіноча гонка мас-старт етапу Кубка світу з біатлону, в якій єдина представниця України Юлія Джима не змогла поборотися за медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Джима фінішувала на 10-му місці

Юлія по ходу гонки допустила три промахи - по одному на кожній з стрільб, за винятком третьої - стійки. Єдина представниця України у Топ-30 світового біатлону фінішувала з відставанням від лідера в 32,0 секунди.

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Переможницею на цій дистанції стала Надін Хорхлер з Німеччини, яка подолала 12,5 км. за 36 хвилин 11,5 секунди (0 промахів). На 3,1 секунди відстала від переможниці її співвітчизниця Лаура Дальмайєр (3), на 8,0 секунди - Габріела Коукалова (2) з Чехії.

Пізніше сьогодні відбудеться чоловіча естафета.

Етап КС в Антхольці завершиться в неділю, 22 січня, жіночою естафетою і чоловічим мас-стартом.