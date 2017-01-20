Українець Семенов виборов бронзу в індивідуальній гонці етапу КС з біатлону

В італійському Антхольці завершилася индивідуальна гонки етапу Кубка світу з біатлону, де бронзову медаль завоював українець Сергій Семенов, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен допустив один промах на чотирьох вогневих рубежах і прийшов на фініш з відставанням від переможця у 54,4 секунди. Згідно з правилами індивідуальної гонки спортсмен не проходить штрафні кола за промахи, а до його результату додається по 1 хвилині за кожен промах.

Читайте такожЗбірна України на чемпіонаті Європи з біатлону буде представлена лідерами Переможцем гонки став Антон Шипулін з Росії з результатом 49 хвилин 40,3 секунди (1 промах). Другий результат у Мартена Фуркад з Франції - 39,3 секунди відставання від лідера (2 промахи).

Як повідомляв УНІАН, напередодні в жіночій індивідуальній гонці дві українки потрапили в Топ-20.