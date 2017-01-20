"Росія прямо і безпринципно веде боротьбу з Україною у спорті в кількох напрямках" - заступник міністра Гоцул

Заступник міністра молоді й спорту України Ігор Гоцул розповів про своє бачення конфлікту з екс-чемпіоном світу з шашок Юрієм Анікеєвим, зазначивши, що Росія веде гібридну війну против українського спорту на різних напрямках, повідмоляє Радіо Свобода.

"Така гібридна війна існує в багатьох напрямках, у тому числі Росія безпринципно веде її у сфері спорту. Спорт є такою особливою частиною, яку людство оберігає від будь-якого політичного впливу, намагаючись зберегти чистоту спорту. І, порушуючи всі принципи олімпійської хартії, порушуючи принципи міжнародного співтовариства, Росія прямо і безпринципно веде боротьбу з Україною у спорті в кількох напрямках. Переманюючи спортсменів. Ця робота ведеться не тільки для того, щоб підсилити російську збірну, а скоріше для того, щоб намагатися послабити українську і дискредитувати українську державу. В суддівстві. Ми бачили Олімпійські ігри. Ми бачили, скільки було несправедливості в художній гімнастиці, де тільки втручання наше і втручання особисто Бубки допомогло відстояти бронзову нагороду для нашої гімнастки, хоча вона була достойна і більшого.А згадайте, як засудили Жана Беленюка теж судді, які формально представляли Грузію, а в реальності представляли Росію. Це і намагання протидіяти Україні в багатьох міжнародних федераціях, де Росія впродовж тривалого часу намагалася захопити лідируючі позиції. Це відбувається в художній гімнастиці. Ми бачимо, що це зараз відбувається в шашках, в шахах, у фехтуванні і в багатьох інших видах спорту"., - наголосив Гоцул

Читайте такожМінмолодьспорту України зробить все для захисту прав шашкіста Анікеєва, міністр - клопотатиме про високу державну нагороду для спортсмена "Тобто це реальна війна, яка порушує і принципи спорту, і принципи міжнародного співтовариства", - додав заступник міністра.

Говорячи про конкретну допомогу екс-чемпіону світу з шашок Анікеєву заступник міністра зазначив: "Ми щільно співпрацюємо з Федерацією з шашок, координуючи наші зусилля, де кожен виконує свою функцію. Федерація керує видом спорту, а міністерство підтримує їх. І тому міністр особисто звернувся до українського бізнесу з проханням підтримати. Федерація зараз готує позов. Цей позов має бути підтриманий серйозною юридичною фірмою. І зараз вже після звернення міністра ведеться робота з фірмами, які займають таку патріотичну позицію і можуть відгукнутися та допомогти".

"Треба відстоювати свою позицію і доводити її у кожному конкретному випадку. І стосовно агресії Росії в Україні – це теж зараз ще не всі країни так активно готові погоджуватися і щодо втручання у спорт. Але працює наша дипломатична машина, працює у своєму напрямку кожне Міністерство і міністерство молоді і спорту у своїй частині через міжнародне співтовариство намагається довести правоту нашої держави. Ми говоримо про те, що буквально вчора наш національний антидопінговий центр ухвалив заяву, якою приєднався до вимоги провідних антидопінгових центрів країн відсторонити Росію від цих змагань. Отакі заклики, така робота кулуарна, яку ми ведемо з фахівцями з видів спорту з інших країн. Така наша жорстка позиція по відстоюванню наших інтересів може змусити, у тому числі і керівництво міжнародного спортивного руху, МОК бути більш жорсткими, більш нетерпимими до таких кричущих випадків порушення...", - підсумував заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, в середині грудня 2016 року Правління Міжнародної федерації шашок (IDF) прийняло рішення дискваліфікувати українського чемпіона світу Юрія Анікєєва на 3 роки.

В заяві IDF зазначається: "Розглянуті багаторазові випадки порушення етичного кодексу IDF (пункти 2.2.4 і 2.2.8) міжнародним гросмейстером Юрієм Анікєєвим (Україна) після його відсторонення від чемпіонату Європи з шашок-64 2016 року. Згідно з етичним кодексом IDF (пункт 3.7.) правління IDF ухвалило рішення відсторонити Юрія Анікєєва (Україна) на три роки до 15 грудня 2019 роки від участі у всіх змаганнях, що проводяться IDF".

На жодне офіційне звернення ФШУ та Юрія Анікєєва до керівника Міжнародної федерації шашок Володимира Лангіна (Росія) навести конкретні факти ,які стали основою дискваліфікації ,так і не було отримано офіційної відповіді.