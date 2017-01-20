Світоліна програла і останньою з українок вибула з Australian Open

У Мельбурні проходять матчі третього кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в одному з яких Еліна Світоліна поступилася Анастасії Павлюченковій з Росії і останньою з представників України вибула з боротьби в турнірі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 5:7, 6:4, 3:6.

Гра тривала 2 години 31 хвилину.

Матч двох сіяних тенісисток (11-а та 24-а ракетки турніру) проходив у впертій боротьбі і Світоліна, яка знаходиться вище в рейтингу, не мала переваги. У першій партії все вирішилося за рахунку 5:5, коли росіянка виграла два гейми поспіль і забезпечила собі вирішальну перевагу. У другій партії за рахунку 3:3, вже Світоліна виграла два гейми поспіль, забезпечивши собі перевагу з рахунком 5:3, яке вона зберігла до кінця сету (6:4).

Читайте такожДолгополов вибув з боротьби у другому колі Australian OpenУ вирішальній третій партії суперниці билися на рівних до рахунку 2:2, після чого Павлюченкова виграла три гейми поспіль - 2:5. Потім суперниці обмінялися геймами і матч був завершений - 3:6.

Таким чином, Світоліна виявилася останньою з представників України, хто вибув з боротьби в одиночному турнірі. У другому колі змагання покинув Олександр Долгополов, а в першому - Ілля Марченко, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Австралії - перший турніру року серії "Великого шолома". У 2017-му змагання в Мельбурні проходять з 16 по 29 січня.