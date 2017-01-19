Українки не потрапили в Топ-10 індивідуальної гонки на етапі КС з біатлону
Найкращою з наших стала Олена Підгрушна, яка опинилася на підсумковому 17-му місці.
В італійському Антхольці завершилася індивідуальна гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій жодній з українок не вдалося потрапити в десятку найсильніших, повідомляє офіційний сайт змагань.
Найкращою з наших в цій гонці стала Олена Підгрушна, яка фінішувала на 17-му місці. В 20-ку найсильніших також увійшла ще одна олимпийська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті Юлія Джима. А от Валя Семеренко посіла лише 76-е місце.
Індивідуальна гонка. Жінки
1. Лаура Далмайер Німеччина (1+1+0+0) 44:48.7
2. Анаіс Шевальє Франція (0+1+0+0) +3.8
3. Алексія Рунггальдье Італія (0+1+0+0) +46.0
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17. Олена Підгрушна (2+0+1+0) +3:04.5
20. Юлія Джима (1+2+1+1) +3:29.5
34. Юлія Журавок (1+0+1+2) +5:16.7
58. Анастасія Меркушина (2+3+2+1) +6:49.2
76. Валя Семеренко (2+2+3+1) +8:27.4
91. Яна Бондар (2+4+2+2) +10:53.4