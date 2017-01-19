Джокович поступився 117-й ракетці світу і склав повноваження чемпіона Australian Open

У Мельбурні проходять матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в центральному з яких сьогодні 2-й номер світового рейтингу і чинний чемпіон турніру програв Денису Істоміну з Узбекистану, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав майже п'ять годин (4 ч. 48 хв.) і завершився в п'яти партіях - 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4.

Читайте такожДолгополов вибув з боротьби у другому колі Australian OpenОдним з вирішальних факторів в цьому матчі стали тай-брейки в першій і четвертій партіях. Якщо у другому і третьому сетах Джокович впевнено реалізовував свою перевагу, то в партіях, де йшла рівна боротьба, незмінно поступався на тай-брейку. У стартовому сеті він програв вирішальний гейм з рахунком 8:10, а в четвертій партії - 5:7.

У заключному п'ятому сеті Джокович, мабуть, надломився психологічно, був не готовий до такої затяжної боротьби і за рахунку 2:2 програв гейм на своїй подачі, дозволивши супернику отримати перевагу. У підсумку, серб поступився з рахунком 4:6, завершивши боротьбу на турнірі вже на такій ранній стадії.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Австралії - перший турніру року серії "Великого шолома". У 2017-му змагання в Мельбурні проходять з 16 по 29 січня.