Долгополов вибув з боротьби у другому колі Australian Open

У Мельбурні проходять матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в одному з яких Олександр Долгополов зустрічався з Гаелем Монфісом і зазнав поразки в чотирьох сетах, повідомляєофіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:3, 6:4, 1:6, 6:0.

Українець не міг намацати свою гру протягом перших двох сетів, які Монфіс виграв досить впевнено. Але, варто було французу розслабиться, як Долгополов виграв третю партію з розгромним рахунком 6:1. Це подіяло на гравця Топ-10 світового рейтингу настільки сильно, що четвертий сет він виграв всуху - 6:0.

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Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Австралії - першого турніру року серії "Великого шолома". У 2017-му змагання в Мельбурні проходять з 16 по 29 січня.