Мінмолодьспорту України зробить все для захисту прав шашкіста Анікеєва, міністр - клопотатиме про високу державну нагороду для спортсмена

Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов зустрівся с екс-чемпіоном світу з шашок Юрієм Анікеєвим та обговорив питання ганебної дискваліфікації спортсмена з боку Міжнародної федерації шашок, повідомляється у Facebook Ігоря Жданова.

"Хочу наголосити, що Міністерство молоді та спорту України, я особисто, уся українська спортивна родина стоїть на стороні нашого видатного, непересічного спортсмена. Ми працюємо в тісному контакті з Федерацією шашок України та робимо все від себе залежне у цій непростій ситуації. Я пишаюся тим, що Юрій Анікєєв, не дивлячись на різноманітні конформістські пропозиції, які надходили від російського керівництва IDF – не прогнувся, не зламався, не відмовився від своїх поглядів та особистого права вдягати на змагання національний український одяг, одним з невід’ємних елементів якого є наша вишиванка. Враховуючи видатні спортивні досягнення, велику патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію, Міністерство молоді та спорту - клопотатиме про нагородження Юрія Анікєєва високою державною нагородою", - повідомив Жданов.

Читайте такожУкраїнського чемпіона світу з шашок Анікєєва дискваліфікували на три роки"Я також закликаю усіх небайдужих, патріотичних людей, представників бізнесу, меценатів, юристів - надати Юрію Анікєєву фінансову та юридичну допомогу. Ця допомога потрібна нашому спортсмену на час дискваліфікації, а також для відстоювання своїх прав у Міжнародному спортивному арбітражному суді в Лозанні. Реалії такі, що подача і супроводження позову потребує достатньо великих коштів, не менше 50 тис. євро, яких у нашого спортсмена та профільної федерації - немає. А держава не може втручатися в цей процес. Прошу усіх, хто хоче надати необхідну допомогу контактувати з Федерацією шашок України, яка згодом опублікує відповідні реквізити", - додав Жданов.

"Рішення російського правління Міжнародної федерації шашок (IDF) про повторну дискваліфікацію нашого чемпіона світу Юрія Анікєєва - тепер уже на 3 роки – викликає огиду. Це абсолютно незаконне, політичне рішення, яке не має жодного відношення до елементарних норм міжнародного спортивного права. Мова йде про особисте зведення рахунків та політичні репресії проти громадянина України Юрія Анікєєва за його публічну патріотичну, проукраїнську позицію. Це елемент тотальної гібридної війни, яку Росія веде проти України, в тому числі, шляхом використання кишенькових та підконтрольних Кремлю міжнародних спортивних федерацій. Адже не секрет, що керівництво Міжнародної федерації шашок (IDF) практично повністю складається з громадян Росії. За наявною інформацією – рішення про дискваліфікацію Юрія Анікєєва також погоджувалося з кураторами функціонерів IDF у російських владних структурах. Це і є сучасне обличчя Росії – країни агресора, терориста, країни яка порушує права людини та у кращих сталінських традиціях затуляє рота усім незгодним", - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, Анікеєв був дискваліфікований а три роки, нібито за порушення етичного кодексу IDF.