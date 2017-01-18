Названа ідеальна пісня для спортивних відео

16:10, 18 січня 2017
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Пісня Селін Діон «My heart will go on» виявилася найбільш придатною для нарізок матчів з баскетболу і американського футболу.

Девіс (в центрі) набрав 40 очок у матчі з

Короткі баскетбольні відео, які публікуються в записі Titanic Hoops і на які наклали пісню Селін Діон «My heart will go on» виглядають набагато краще, повідомляє Медуза.

Творець Titanic Hoops — 28-річний спортивний редактор, який любить баскетбол і фільм «Титанік». За його словами, на створення одного ролика у нього йде не більше десяти хвилин.

«Я думаю, це відмінний спосіб показати баскетбольним фанатам „Титанік“, і навпаки. Це правда ідеальне поєднання», — розповів він.

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