Названа ідеальна пісня для спортивних відео

Короткі баскетбольні відео, які публікуються в записі Titanic Hoops і на які наклали пісню Селін Діон «My heart will go on» виглядають набагато краще, повідомляє Медуза.

Творець Titanic Hoops — 28-річний спортивний редактор, який любить баскетбол і фільм «Титанік». За його словами, на створення одного ролика у нього йде не більше десяти хвилин.

«Я думаю, це відмінний спосіб показати баскетбольним фанатам „Титанік“, і навпаки. Це правда ідеальне поєднання», — розповів він.

LeBron James' clutch jumper in game 7 of the 2013 NBA finals helps get his second ring... Set to Titanic music. pic.twitter.com/Gz5U8NPmUn