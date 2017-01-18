Чемпіони Європи з міні-футболу назвали склад на товариські матчі з Україною

Збірна Іспанії приїде в Київ практично в оптимальному складі.

Головний тренер збірної Іспанії Хосе Венансіо Лопес викликав 15 гравців на товариські матчі проти команд Чорногорії і України, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії. Повний склад команди виглядає наступним чином: Воротарі: Хуанхе (Барселона Ласса), Карлос Баррон (Пальма Футзал), Фабіо (Ель Посо Мурсія) Польові гравці:Айкарді (Барселона Ласса), Марк Толра (Барселона Ласса), Карлос Ортіс (Мовистар Інтер), Давид (Рібера Наварра), Бебе (Ель Посо Мурсія), Адольфо (Барселона Ласса), Хоселіто (Барселона Ласса), Мігелін (Ель Посо Мурсія), Пола (Мовистар Інтер), Хосе Антоніо Масіас Перес (Пальма Футзал), Рафа Усін (Магна Гурпеа) і Алекс (Ель Посо Мурсія). Матчі збірних Іспанії та України відбудуться 28-29 січня в Києві у Палаці спорту.

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