Світоліна вийшла у третє коло Australian Open

У Мельбурні проходять матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в одному з яких українка Еліна Світоліна перемогла американку Джулію Боусрап, повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте такожДолгополов зіграє у другому колі Australian Open з французом МонфісомДля перемоги над 119-ю ракеткою світу українській тенісистці, яка займає 13-у сходинку рейтингу, знадобилося два сети - 6:4, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин.

За вихід у четверте коло змагань Світоліна зіграє з росіянкою Анастасією Павлюченковою.