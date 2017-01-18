Світоліна вийшла у третє коло Australian Open
10:08, 18 січня 2017Інше
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Українка обіграла американку Боусрап.
Світоліна легко впоралася з опоненткою у другому колі змагань / Reuters
У Мельбурні проходять матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в одному з яких українка Еліна Світоліна перемогла американку Джулію Боусрап, повідомляє офіційний сайт змагань.
Читайте такожДолгополов зіграє у другому колі Australian Open з французом МонфісомДля перемоги над 119-ю ракеткою світу українській тенісистці, яка займає 13-у сходинку рейтингу, знадобилося два сети - 6:4, 6:1.
Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин.
За вихід у четверте коло змагань Світоліна зіграє з росіянкою Анастасією Павлюченковою.
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