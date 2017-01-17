Велосипедистка Любов Басова отримала нагороду найкращої спортсменки місяця в Україні

Велосипедистка Любов Басова отримала сьогодні в Олімпійському домі нагороду кращої слортсменки місяця в Україні, яку вона завоювала за підсумками листопада 2016-го року, повідомляє прес-служба НОК.

Вона вдруге у своїй кар'єрі отримала це високе звання. Вперше, ще під дівочим прізвищем Шуліка, вона була визнана найкращою спортсменкою місяця за підсумками січня в 2011 році.

Разом з особистим наставником Сергієм Базіним, якого визнано найкращим тренером листопада, з рук президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки отримали свої заслужені нагороди – грошові премії, дипломи та пам'ятні статуетки.

«Любов – досвідчена та талановита спортсменка. У жовтні наша героїня вдруге в своїй кар'єрі здобула звання чемпіонки Європи. У листопаді вона здобула три медалі на етапах Кубка світу з велотреку: два «срібла» (кейрін, індивідуальний спринт) в Глазго та «золото» (кейрін) в Апелдорні. На Олімпійських іграх в бразильському Ріо-де-Жанейро Любов посіла високе 5 місце. Всі ці успіхи свідчення високого професіоналізму, відданості улюбленій справі та кропіткої роботи», - сказав під час нагородження Сергій Бубка.

Він привітав з визнанням й найкращого тренера місяця Сергія Базіна, подякувавши йому за вагомий внесок у розвиток велоспорту в нашій країні.

«Сергій Миколайович – справжній професіонал своєї справи. Головний показник його ефективної роботи - медалі наших велосипедістів на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи. Окрім успіхів Любові, ми чудово пам'ятаємо прекрасні здобутки інших ваших вихованок: олімпійське «срібло» Сіднею-2000 з велотреку Ірини Янович, «бронзу» Пекіну-2008 з велотреку Лесі Калитовської, «срібло» чемпіонату світу та Європейських ігор на шосе Ганни Соловей», - додав головний олімпієць країни.

Сергій Назарович висловив щирі слова вдячності Федерації велоспорту України та особисто її президенту Олександру Башенку, відзначивши, що з він робить величезний вклад у розвиток українського спорту, популяризацію велоспорту, виховання нових чемпіонів в нашій країні, підтримці українських спортсменів.

Керманич НОК також подякував за сприяння у вихованні нашої героїні керівництву фізкультурно-спортивному товариству «Динамо», зокрема присутньому на нагородженні першому заступнику голови Віктору Коржу.

Під час нагородження Любов Басова висловила щирі слова вдячності за підтримку Національному олімпійському комітету, Віктору Коржу, своєму тренеру та чоловікові Олександру. «Хочу подякувати Сергію Назаровичу за те, що завжди чує нас. Якби НОК не допоміг нам придбати комплектацію для велосипеду, то всіх цих успіхів в мене не було б», - сказала лауреатка спортивного місяця, зауваживши, що сповнена великого бажання продовжувати демонструвати успіхи та впевнено крокувати за олімпійським «золотом» в Токіо-2020.