Долгополов зіграє у другому колі Australian Open з французом Монфісом

У Мельбурні завершилися матчі першого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в одному з яких шоста ракетка світу француз Гаель Монфіс обіграв чеха Іржі Весели і став суперником українця Олександра Долгополова в 1/32 фіналу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Монфіс здобув впевнену перемогу над 54-м номером світового рейтингу з Чехії з рахунком 6:2, 6:3, 6:2.

Читайте такожДолгополов вийшов у друге коло Australian Open, Бондаренко вибуває вже на стартіМатч тривав 1 годину 32 хвилини. Монфіс взяв шість подач суперника і упустив одну свою. На його рахунку чотири ейси і три подвійних помилки проти двох ейсів і восьми подвійних у Весели. За рахунок активних дій француз виграв майже в два рази більше розіграшів, ніж чех – 32 проти 18 і допустив в два рази менше невимушених помилок – 17 проти 38-ми.

Матч другого кола Монфіс - Долгополов має відбутися у четвер, 19 січня.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Австралії - перший турніру року серії "Великого шолома". У 2017-му змагання в Мельбурні проходять з 16 по 29 січня.