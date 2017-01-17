Долгополов вийшов у друге коло Australian Open, Бондаренко вибуває вже на старті

У Мельбурні відбулися заключні матчі першого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу за участю представників України, в яких Олександр Долгополов обіграв Борну Чоріча з Хорватії, а Катерина Бондаренко поступилася Каролін Гарсії з Франції, повідомляє офіційний сайт турніру.

Долгополов у матчі з Чорічем впевнено провів перші дві партії, дозволив супернику виграти третю, після чого "дотиснув" хорвата на тай-брейку четвертої, вигравши додатковий гейм з рахунком 9:7 - 6:3, 6:4, 3:6, 7:6.

Читайте такожФедерер переміг у першому матчі після піврічної перерви через травмуУ свою чергу, Бондаренко, нехай і в боротьбі, але поступилася представниці Франції Каролін Гарсія з рахунком 6:7(4:7), 4:6.

Як повідомляв УНІАН, напередодні свій матч першого кола також виграла Еліна Світоліна. У свою чергу, Ілля Марченко програв найсильнішому тенісистові світу британцеві Енді Маррею, а Леся Цуренко - найсильнішій тенісистці світу Анжелік Кербер з Німеччини. Ще одна українка Катерина Козлова поступилася Вінус Вільямс зі США.

Таким чином, за підсумками першого кола змагань боротьбу продовжують двоє представників України з шести - Світоліна і Долгополов.