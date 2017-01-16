Збірна України на чемпіонаті Європи з біатлону буде представлена лідерами

Збірна України з біатлону оголосила склад на Чемпіонат Європи, який пройде в кінці січня, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

На третьому за значимістю щорічному турнірі після чемпіонату світу та Кубку світу нашу країну представлять практично всі найсильніші гонщики, за невеликим винятком.

Склад команди виглядає наступним чином:

Жінки - Юлія Джима, Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок та Яна Бондар.

Чоловіки - Олександр Жирний, Віталій Кільчицький, Володимир Семаков, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

Чемпіонат Європи пройде з 25-го по 29-е січня в польських Душніках-Здруй.