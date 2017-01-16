Федерер переміг у першому матчі після піврічної перерви через травму

У Мельбурні завершився матч першого кола Australian Open-2017 в чоловічому одиночному розряді, в якому екс-перша ракетка світу швейцарець Роджер Федерер обіграв Юргена Мельтцера з Австрії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч закінчився з рахунком 7:5, 3:6, 6:2, 6:2 на користь титулованого швейцарця.

Федерер мав проблеми у першому сеті, де програвав 2:4, але зумів не тільки зрівняти рахунок, а й переломити хід гри на свою користь в кінцівці - 7:5. Потім він програв другу партію (3:6), але не дозволив супернику розвинути успіх у другій половині матчу, впевнено вигравши третю і четверту партії.

Читайте такожAustralian Open: Світоліна виграла, Цуренко і Марченко програли першим ракеткам світуШвейцарський тенісист провів перший офіційний матч після Вімблдону-2016, де він травмував коліно і вибув на півроку з ладу.

Федерер - 17-кратний переможець турнірів "Великого шолома". У Мельбурні він виграв 4 титули, в Парижі - 1, Вімблдоні - 7 і Нью-Йорку - 5. Олімпійський чемпіон Пекіна-2008 у парному розряді (зі Станісласом Ваврінкою). На думку багатьох аналітиків швейцарець є найкращим тенісистом в світовій історії.

На даний момент займає 17-е місце в світовому рейтингу.