Australian Open: Світоліна виграла, Цуренко і Марченко програли першим ракеткам світу

У Мельбурні стартував Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, де в перший день змагань перемогу здобула Еліна Світоліна, а Катерина Козлова, Леся Цуренко та Ілля Марченко програли і вибули з боротьби вже на старті турніру, повідомляє офіційний сайт змагань.

Світоліна свій перший матч на нинішньому турнірі проводила проти Галини Воскобоєвої з Казахстану і не зазнала жодних проблем. Вигравши перший сет під "нуль", українка у другому дозволила опонентці виграти лише два гейми - 6:0, 6:2.

Відразу три представники України проводили свої матчі на Центральному корті - арені Рода Лейвера, а двоє з них грали проти найсильніших тенісистів світу.

Ілля Марченко грав проти лідера чоловічого рейтина британця Енді Маррея і протягом двох партій становив супернику серйозну конкуренцію. Більше того, у другій партії, українець виграв шість геймів і найсильніший визначався на тай-брейку. Тим не менш, обидва сети Маррей виграв, а в третьому він не зазнав проблем - 7:5, 7:6, 6:2.

У наступному матчі на центральному корті Леся Цуренко протистояла Анжелік Кербер і тут суперниця також зазнала значні проблеми в матчі з українкою, але, в підсумку, виграла - 6:2, 5:7, 6:2.

У свою чергу, Катерина Козлова проводила матч на центральному корті проти американки Венус Вільямс і також програла у двох сетах у впертій боротьбі - 6:7, 5:7.

У вівторок свої матчі першого кола також проведуть Катерина Бондаренко та Олександр Долгополов.

Відкритий чемпіонат Австралії - першого турніру року серії "Великого шолома". У 2017-му змагання в Мельбурні проходять з 16 по 29 січня.