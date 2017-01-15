Українські біатлоністки не потрапили в Топ-10 гонки переслідування етапу КС з біатлону

У Рупольдінгу (Німеччина) завершилася остання гонка етапу Кубка світу з біатлону - жіноча гонка переслідування, де українські біатлоністки залишилися поза межами десятки найсильніших, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найкращою з наших виявилася Ірина Варвинець, яка зуміла з 52-го місця за підсумками спринту переміститься на 20-у сходинку - 0 промахів і відставання від переможниці в 2 хвилини 46,1 секунди.

Анастасія Меркушина, як і в спринті, фінішувала на 23-му місці (3 промахи, 3 хвилини 01,5 секунди відставання), Валентина Семеренко з 30-го місця піднялася на 28-е (2, 3:23,4), а Юлія Джима провалила гонку опустившись з 11-го місця на 48-е (8, 4:28,8).

Олена Підгрушна, яка фінішувала у спринті на 41-му місці не вийшла на старт гонки переслідування.

Перемогу в гонці здобула Кайса Маккарайнен з Фінляндії, яка підтвердила свій успіх у спринті (1 промах). Вона подолала дистанцію за 30 хвилин 58 секунд рівно. Друге місце, як і в спринті, завоювала Габріела Коукалова з Чехії, а в боротьбі за третє-четверте місця Марі Дорен-Абер (Франція) обігнала Лауру Дальмайєр. Спортсменки помінялися в підсумковій таблиці у порівнянні зі спринтом на 3-4 місцях.