Понад 170 біатлоністів підписали звернення до IBU з вимогою вжити рішучих заходів через допінг-скандал за участю Росії

Понад 170 біатлоністів-учасників Кубка світу поставили свої підписи під зверненням до Міжнародного союзу біатлоністів з вимогою вжити рішучих заходів до учасників допінг-скандалу зі збірної Росії, повідомляє чеська ceskatelevize.cz.

Біатлоністи підписали лист на вечірці під час етапу Кубка світу в німецькому Рупольдінгу.

«Ми вважаємо, що настав час сміливих кроків від IBU. Необхідно хоча б тимчасово відсторонити спортсменів, які підозрюються в порушенні антидопінгових правил», — заявив президент Федерації біатлону Чехії Іржі Хамзу.

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Спортсмени також вимагають, щоб Росія була позбавлена права проведені всіх великих змагань, які повинні бути проведені в країні найближчим часом, включаючи чемпіонат світу з футболу 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Всесвітнє антидопінгове агентство направило в Міжнародну федерацію біатлону дані про 31 російського спортсмена, які підозрюються у вживанні допінгу. Список з'явився за результатами підсумкової доповіді Незалежної комісії під керівництвом канадського юриста Річарда Макларена, яка була присвячена російському допінгу.

Рівно за тиждень, 22 грудня, Міжнародний союз біатлону (IBU) прийняв рішення не усувати всіх російських біатлоністів від міжнародних змагань у зв'язку з підозрою росіян в масовому вживанні допінгу. Разом з тим, IBU прийняв рішення дискваліфікувати двох неназваних російських біатлоністів, а також відкрити розслідування відносно Союзу біатлоністів Росії (СБР) і ще 29 спортсменів з РФ.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) прийме рішення щодо інформації стосовно доповіді Макларена на своєму экстенном засіданні 21 січня.