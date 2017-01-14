Українські біатлоністки не потрапили в Топ-10 спринту на етапі Кубка світу

У Рупольдінгу (Німеччина) завершилася жіноча спринтерська гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій українські спортсменки не зуміли потрапити в десятку найсильніших, повідомляє офіційний сайт змагань.

Найкраща з наших спортсменок Юлія Джима посіла 11-е місце. Спортсменка допустила 2 промахи на вогневих рубежах і відстала від переможниці у результаті на 1 хвилину 29,1 секунди. 26-е місце посіла Ірина Меркушина (1 промах, 1 хвилина 55,7 секунди відставання), 33-е місце - у Валентини Семеренко - 2 промахи, 2 хвилини 09,6 секунди відставання. Олена Підгрушна фінішувала 48-ю (2, 2:36,0), 52-ю - Ірина Варвінець (1, 2:44,7).

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Перемогу здобула Кайса Маккарайнен (Фінляндія), яка подолала дистанцію за 19 хвилин 11,8 секунди. На 24 секунди відстала від переможниці Габріела Коукалова з Чехії, на 33,8 секунди - Лаура Дальмайєр з Німеччини. Ніхто з них не допустив промахів на дистанції.

У заключний день етапу - неділю, відбудуться дві завершальні гонки етапу, чоловіча та жіноча гонки переслідування.