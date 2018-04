Міжнародний союз біатлоністів 21 січня проведе позачергове екстрене засідання

21 січня Міжнародний союз біатлоністів (IBU) проведе позачергове екстрене засідання виконавчого комітету.

Воно відбудеться в італійському Антхольці, де саме йтиме шостий етап Кубка світу.

Зазначається, що на засіданні будуть прийняті рішення щодо звіту Річарда Макларена про допінг в російському спорті.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Макларен надав другу частину доповіді про допінг у Росії, в якому звинуватив більше тисячі російських спортсменів в прийомі заборонених препаратів.

Мова йшла тільки про представників зимових видів спорту. За рекомендацією WADA у Росії вже скасували проведення чемпіонату світу з бобслею і скелетону, який повинен був пройти в Сочі в лютому-березні 2017-го року.

Під загрозою проведення ще низки змагань з зимових видів спорту.

