Жіноча збірна України з біатлону піднялася на 3-ю сходинку заліку Кубку націй

15:50, 13 січня 2017
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Жіноча збірна України з біатлону після естафетної гонки Кубку світу в Рупольдингу піднялася на 3-ю сходинку заліку Кубку націй.

Наша збірна піднялася на 3-ю сходинку / facebook.com/olympicua

Про це повідомив НОК України на своїй сторінці в Facebook. 

Станом на сьогодні перша п'ятірка заліку Кубку націй-2016/17 з біатлону виглядає наступним чином:

1. Німеччина - 3265

2. Франція - 3235

3. Україна - 2708

4. Чехія - 2703

5. Норвегія - 2700

Також НОК привітав українську команду та побажав нових успіхів.

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Як повідомляв УНІАН, у Рупольдінгу (Німеччина) відбулася жіноча естафетна гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якій збірна України зайняла 4-е місце.

Наша команда відстала від переможців лише на 8,8 секунди.

Українки виступали у складі Ірина Варвінець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна.

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Теги: #біатлон