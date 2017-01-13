Жіноча збірна України з біатлону піднялася на 3-ю сходинку заліку Кубку націй
Жіноча збірна України з біатлону після естафетної гонки Кубку світу в Рупольдингу піднялася на 3-ю сходинку заліку Кубку націй.
Про це повідомив НОК України на своїй сторінці в Facebook.
Станом на сьогодні перша п'ятірка заліку Кубку націй-2016/17 з біатлону виглядає наступним чином:
1. Німеччина - 3265
2. Франція - 3235
3. Україна - 2708
4. Чехія - 2703
5. Норвегія - 2700
Також НОК привітав українську команду та побажав нових успіхів.
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Як повідомляв УНІАН, у Рупольдінгу (Німеччина) відбулася жіноча естафетна гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якій збірна України зайняла 4-е місце.
Наша команда відстала від переможців лише на 8,8 секунди.
Українки виступали у складі Ірина Варвінець, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Підгрушна.