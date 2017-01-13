Цуренко відмовилася від півфінального поєдинку тенісного турніру в Хобарті

"На жаль, я не можу зіграти в півфіналі. Я дуже засмучена, тому що все ще не відчуваю себе добре (Леся не вийшла на свій стартовий матч на Прем'єрі в Брісбені першого тижня сезону). І з кожним матчем, чим більше я граю, тим гірше мені стає. Тому я змушена знятися з півфіналу. Я дуже сподіваюся, що скоро все налагодиться. Я прийму ліки і сподіваюся, що в Мельбурні буду почувати себе краще", - сказала Цуренко, передає Великий теніс України.

Читайте такожСвітоліна оновила рекорд України в рейтингу кращих тенісисток світу

У півфіналі вона повинна була зіграти з румункою Нікулеску. Тепер та проходить у фінал на відмову суперниці.

"Мені шкода, що так сталося. Але вона повинна бути у формі до Australian Open. У нас міг би вийти важкий матч, тому я бажаю Лесі всього найкращого і бути здоровою", - сказала Нікулеску.

Суперниця румунки на фінальному протистоянні визначиться в матчі Елисе Мертенс (Бельгія) - Яна Фетті (Хорватія).

За результатами жеребкування майбутнього Відкритого чемпіонату Австралії вже в першому колі турніру Леся Цуренко зіграє з діючою чемпіонкою Анжелік Кербер (Німеччина).