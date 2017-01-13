Порошенко відкрив корпус спортивної школи з фехтування в Миколаєві (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття взяли участь голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко та лідер жіночої команди України з фехтування Ольга Харлан.

Читайте такожУкраїнські шаблістки завоювали "срібло" Олімпіади-2016

«Приємно, що початок 2017 року символізує нові починання та прагнення до змін, дарує багатонадійні перспективи. Дуже радий можливості привітати вас (фізкультурно-спортивну громадськість) зі святами в цьому залі», - заявив президент.

«Я думаю, що це найкращий фехтувальний зал в Україні, можливо, не лише в Україні. Я думаю, що це міцний фундамент відродження і розвитку нашої фехтувальної школи», - додав глава держави.

Читайте такожЗнаменита українська фехтувальниця Харлан перенесла операцію

За словами Порошенка, новий спортивний корпус є міцним фундаментом відродження та розвитку української фехтувальної школи. «Нехай цей сучасний спортивний об'єкт стане гордістю кожного громадянина міста Миколаєва. Вірю, тут зростатимуть майбутні зірки», - додав глава держави.