Чоловіча збірна України увійшла в четвірку найсильніших в естафеті етапу Кубка світу з біатлону

В німецькому Рупольдінгу завершилася чоловіча естафетна гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону, де збірна України посіла 4-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша четвірка відстала рівно на 28 секунд від переможців змагань, але всього на 4,5 секунди від команди Німеччини, яка фінішувала на 3-му місці.

Українці виступали у складі Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков та Віталій Кільчицький.

Читайте такожУкраїнець зробив шалений ривок на Кубку світу з біатлонуВиступаючи без одного з лідерів Дмитра Пидручного українці, тим не менш, зуміли нав'язати боротьбу суперникам, жодного разу по ходу дистанції не випадали з Топ-10 а на останньому етапі "темна конячка" Кільчицький, зумів перейти з 7-го місця на старті етапу, відразу на 4-е.

Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії з результатом 1 година 13 хвилин 40,7 секунди. Всього на 5,1 секунди відстала збірна Росії, яка лідирувала впродовж більшої частини дистанції. Німці відстали від переможців на 23,5 секунди.

Етап КС в Німеччині продовжиться в четвер жіночою естафетою. У п'ятницю-суботу відбудуться чоловіча та жіноча спринтерські гонки, а в неділю - дві гонки переслідування.