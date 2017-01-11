Цуренко вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру в Хобарті

В австралійському Хобарті відбулися матчі 1/8 фіналу тенісного турніру Hobart International, в одному з яких українка Леся Цуренко обіграла Йоханну Ларссон з Швеції і вийшла в чвертьфінал, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4.

61-й номер світового рейтингу Цуренко виграла у суперниці менш ніж за півтори години - матч тривав 87 хвилин.

Читайте такожЦуренко відкрила сезон перемогою в першому раунді турніру в АвстраліїЦуренко домінувала на подачі в першому сеті і, багато в чому завдяки цьому, виграла партію. Вона зуміла здобути 82 відсотки очок на першій подачі. У другій партії Цуренко відразу отримала перевагу - 3:0, але потім дозволила суперниці перехопити ініціативу і зрівняти рахунок, 4:4. Вирішальним у матчі став дев'ятий гейм. в якому Ларссон програла на своїй подачі, 4:5. У наступному геймі українка впевнено виграла і завершила матч на свою користь - 6:4, 6:4.

- Я відчувала себе відмінно, тому що мені вдалося впоратися з важкими погодними умовами. Під час гри було вітряно, - каже Цуренко. - Тому я дуже рада, що змогла перемогти. Для мене це був хороший матч.

В 1/4 фіналу українка зустрінеться з Шелбі Роджерс (США), яка здолала Лару Арруабаррену (Іспанія) з рахунком 6:2, 6:2.

Турнір у Хобарті (Австралія) проходить з 8 по 14 січня.