19 країн закликали звільнити Росію від всіх міжнародних змагань

19 національних антидопінгових організацій зажадали усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань і позбавити країну права проведення міжнародних турнірів, повідомляє в своєму Twitter журналіст ВВС Ден Роан.

Вимога висунуто за результатами доповіді незалежної комісії WADA під керівництвом канадського юриста Річарда Макларена.

Читайте такожЗбірна Росії уникла дискваліфікації з міжнародних змагань з біатлону«У зв'язку з появою нових незаперечних доказів існування державної системи приховування допінгу в Росії за результатами розслідування Макларена керівництво закликає звільнити країну від участі у всіх міжнародних змаганнях, поки спорт і антидопінгова система в Росії не стане відповідати вимогам WADA. Також керівництво просить перенести всі заплановані на території Росії змагання і встановити мораторій на проведення інших турнірів в країні», — наголошується в заяві NADO.

Як повідомляв УНІАН, більше тисячі російських спортсменів викрили у махінаціях з допінгом. Пізніше ряд російських представників зимових видів спорту, як діючих спортсменів, так і тих, що завершили кар'єру, були тимчасово дискваліфіковані до закінчення розгляду справи з махінаціями допінг-проб.