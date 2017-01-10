Російська тенісистка Шарапова повернеться на корт після дискваліфікації через допінг

17:25, 10 січня 2017
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Дебют спортсменки намічений на 26 квітня на турнірі в німецькому Штуттгарті.

Марія Шарапова вдруге в кар'єрі виграла Відкритий чемпіонат Франції / Reuters

Російська тенісистка Марія Шарапова, яка раніше була дискваліфікована за вживання допінгу, проведе перший матч після закінчення терміну дискваліфікації 26 квітня на турнірі в німецькому Штуттгарті Porsche Tennis Grand Prix повідомляється на офіційному сайті турніру.

Турнір у Штуттгарті відбудеться з 22 по 30 квітня. У турнірі візьме участь найсильніша тенісистка світу на даний момент перший номер рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Анжеліка Кербер з Німеччини.

«Я щаслива, що мій перший матч відбудеться на одному з моїх улюблених турнірів. Не можу дочекатися, щоб побачити своїх фанатів і повернутися до улюбленої справи», — розповіла Шарапова.

Екс-перша ракетка світу, переможниця п'яти турнірів серії "Великого шолома" і володар срібної медалі Ігор-2012 в Лондоні 29-річна Шарапова була звинувачена в застосуванні допінгу (мельдонію) на початку 2016-го року. Спортсменка повністю визнала свою провину. Спочатку Спортивний арбітражний суд засудив Шарапову до двох років дискваліфікації. Пізніше термін дискваліфікації був скорочений до 15 місяців.

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