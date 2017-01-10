Російська тенісистка Шарапова повернеться на корт після дискваліфікації через допінг

Російська тенісистка Марія Шарапова, яка раніше була дискваліфікована за вживання допінгу, проведе перший матч після закінчення терміну дискваліфікації 26 квітня на турнірі в німецькому Штуттгарті Porsche Tennis Grand Prix повідомляється на офіційному сайті турніру.

Турнір у Штуттгарті відбудеться з 22 по 30 квітня. У турнірі візьме участь найсильніша тенісистка світу на даний момент перший номер рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Анжеліка Кербер з Німеччини.

«Я щаслива, що мій перший матч відбудеться на одному з моїх улюблених турнірів. Не можу дочекатися, щоб побачити своїх фанатів і повернутися до улюбленої справи», — розповіла Шарапова.

Екс-перша ракетка світу, переможниця п'яти турнірів серії "Великого шолома" і володар срібної медалі Ігор-2012 в Лондоні 29-річна Шарапова була звинувачена в застосуванні допінгу (мельдонію) на початку 2016-го року. Спортсменка повністю визнала свою провину. Спочатку Спортивний арбітражний суд засудив Шарапову до двох років дискваліфікації. Пізніше термін дискваліфікації був скорочений до 15 місяців.