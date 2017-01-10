Долгополов програв вже у першому колі тенісного турніру в Сіднеї

У Сіднеї відбулися матчі першого кола тенісного турніру Apia international Sydney, в одному з яких українець Олександр Долгополов поступився Жилю Мюллеру з Люксембургу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:3, 3:6, 5:7.

Українець впевнено розпочав матч і виграв перший сет. Але, друга партія була дзеркальним відображенням першої, а у вирішальній третій, за рахунку 5:5, Мюллер зумів зробити "зайвий" брейк, вигравши два гейми поспіль.

Читайте такожДолгополов програв Надалю на тенісному турнірі в БрісбеніТаким чином, Долгополов програв восьмий матч поспіль. Він не може вийти хоча б у другий раунд турніру вже на восьми змаганнях. У новому 2017-му році він програв вже вдруге.

Турнір у Сіднеї проходить з 8 по 14 січня.