Українського чемпіона світу з шашок Анікєєва дискваліфікували на три роки

Правління Міжнародної федерації шашок (IDF) прийняло рішення вдруге дискваліфікувати українського чемпіона світу Юрія Анікєєва - тепер вже на 3 роки, повідомили УНІАН у Федерації шашок України.

Рішення було прийнято ще 16 грудня 2016 року, але оприлюднено лише зараз, через майже місяць.

Читайте такожУкраїнський екс-чемпіон світу з шашок Анікєєв дискваліфікований і не буде допущений до чемпіонату ЄвропиВ заяві IDF зазначається: "Розглянуті багаторазові випадки порушення етичного кодексу IDF (пункти 2.2.4 і 2.2.8) міжнародним гросмейстером Юрієм Анікєєвим (Україна) після його відсторонення від чемпіонату Європи з шашок-64 2016 року. Згідно з етичним кодексом IDF (пункт 3.7.) правління IDF ухвалило рішення відсторонити Юрія Анікєєва (Україна) на три роки до 15 грудня 2019 роки від участі у всіх змаганнях, що проводяться IDF. Рішення керівництва IDF не має мети переслідування Юрія Анікєєва за те, що він житель України та його політичні переконання, або усунення конкурента, як він неодноразово намагався представити в українській пресі, коментуючи своє відсторонення від участі у чемпіонаті Європи з шашок-64 2016 року в Тбілісі, Грузія. На чемпіонаті Європи в Грузії пану Анікеєву були запропоновані варіанти виходу з ситуації, роз'яснена позиція IDF і необхідність дотримуватися Етичного кодекса. На жаль після цього пан Анікєєв встав на шлях брехні і образ у ЗМІ. Ще раз було підкреслено, що Міжнародна федерація шашок IDF за останні роки зробила великий крок вперед у розвитку шашок-64 і вийшла на новий рівень проведення офіційних змагань. Взаємовідносини між Міжнародною федерацією шашок IDF і учасниками шашкових заходів регламентовані Статутом федерації і Етичним кодексом. Всі учасники заходів федерації мають не тільки права, але і обов'язки. Дотримання корпоративної етики є необхідною умовою для подальшого розвитку і просування шашок-64 у світі".

Сталося це через кілька днів після того, як на Чемпіонаті України в Дніпрі 11 грудня 2016 року міжнародний гросмейстер з Харкова Юрій Анікєєв двічі став Чемпіоном України в класичній і швидкій програмах і другий рік поспіль підтвердив статус найкращого спортсмена України в шашках-64.

Зараз ФШУ (Федерація шашок України) та Міністерство молоді і спорту України. вивчають це рішення,щоб зробити офіційну заяву.

Як повідомляв УНІАН , у листопаді міністр молоді та спорту України Ігор Жданов назвав відсторонення кращого гравця України від участі в Чемпіонаті Європи з шашок-64 у Грузії спортивним тероризмом і порушенням Європейської Конвенції про права людини (пункт 10.Свобода слова).

На жодне офіційне звернення ФШУ та Юрія Анікєєва до керівника Міжнародної федерації шашок Володимира Лангіна (Росія) навести конкретні факти ,які стали основою дискваліфікації ,так і не було отримано офіційної відповіді.