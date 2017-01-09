У Британії виступили з ініціативою відсторонити Росію від участі в Олімпіаді-2018

Таку думку озвучив глава Британського антидопінгового агентства (UKAD) Девід Кенворті.

Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на BBC.

«Так, я думаю, що російські спортсмени повинні бути відсторонені від Олімпіади. Їх мали відсторонити від Олімпіади ще влітку 2016 року. Вважаю, що Паралімпійський комітет вчинив правильно, відсторонивши Росію. Міжнародний олімпійський комітет же все зіпсував», – сказав він.

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За його словами, Росія допустила кричущі порушення з допінгом, що негативно позначається на іміджі всього спорту.

«У цьому питанні дуже багато політики, що є проблемою. Це дуже важливо, тому що є ризик втратити довіру вболівальників. Якщо вони не будуть приходити, тоді у чому сенс спорту? Це принижує весь спорт. Головне, що потрібно зробити, – це змусити Росію повернутися у рамки правил. На це піде багато часу та зусиль», – вважає Кенворті.

Як повідомляв УНІАН, президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах анонсував у своєму новорічному зверненні у п'ятницю, 30 грудня, нові санкції проти Росії. Він також розповів про ті заходи, які вживатимуть за результатами доповіді Макларена про застосування допінгу в РФ. Саму доповідь він назвав шокуючою.