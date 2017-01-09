Світоліна оновила рекорд України в рейтингу кращих тенісисток світу

У рейтингу WTA станом на 9 січня 2017 року перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася з 14 на 13 рядок з 2895 очками, таким чином оновивши національний рекорд у цьому престижному світовому рейтингу.

Ще одна українка Леся Цуренко в оновленому рейтингу втратила 4 позиції і опустилася на 61 місце з 1003 очками, тоді як Катерина Бондаренко зберегла 68 сходинку, маючи у своєму активі 883 очки.

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А ось Катерина Козлова зуміла потрапити в 100 кращих тенісисток світу – піднявшись на 3 рядки, вона опинилася на 98-му місці в рейтингу WTA з 654 очками.

У першій трійці кращих тенісисток світу без змін: німкеня Анжеліка Кербер на першій сходинці з 8875 очками, американка Серена Вільямс на другій з 7080, полячка Агнешка Радванська на третій з 5420.

Як повідомляв УНІАН, українська тенісистка Еліна Світоліна має намір в 2017 році потрапити в десятку кращих тенісисток світу. Таким чином, вона ще на крок наблизилася до поставленої мети.