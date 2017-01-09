Цуренко відкрила сезон перемогою в першому раунді турніру в Австралії

10:31, 09 січня 2017
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Українська тенісистка Леся Цуренко змогла пробитися в 1/8 фіналу турніру в Хобарті (Австралія).

Цуренко вперше зіграє в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США / btu.org.ua

Про це повідомляє ТСН.

У першому колі змагань наша спортсменка обіграла представницю Іспанії Сільвію Солер-Еспіносу – 6:2, 6:3.

На цю перемогу Леся витратила 1 годину і 10 хвилин. Наступною суперницею Цуренко буде Юханна Ларссон.

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Шведка в попередньому поєдинку розправилася з представницею Чехії Кароліною Плишковою. Нагадаємо, раніше українка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру в Брісбені.

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