Цуренко відкрила сезон перемогою в першому раунді турніру в Австралії

Про це повідомляє ТСН.

У першому колі змагань наша спортсменка обіграла представницю Іспанії Сільвію Солер-Еспіносу – 6:2, 6:3.

На цю перемогу Леся витратила 1 годину і 10 хвилин. Наступною суперницею Цуренко буде Юханна Ларссон.

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Шведка в попередньому поєдинку розправилася з представницею Чехії Кароліною Плишковою. Нагадаємо, раніше українка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру в Брісбені.