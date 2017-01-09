Цуренко відкрила сезон перемогою в першому раунді турніру в Австралії
10:31, 09 січня 2017Інше
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Українська тенісистка Леся Цуренко змогла пробитися в 1/8 фіналу турніру в Хобарті (Австралія).
У першому колі змагань наша спортсменка обіграла представницю Іспанії / btu.org.ua
Про це повідомляє ТСН.
У першому колі змагань наша спортсменка обіграла представницю Іспанії Сільвію Солер-Еспіносу – 6:2, 6:3.
На цю перемогу Леся витратила 1 годину і 10 хвилин. Наступною суперницею Цуренко буде Юханна Ларссон.
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