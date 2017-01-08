Міжнародний союз біатлоністів позбавив Росію права провести етап Кубка світу
Замість Тюмені 8-й етап Кубка світу з біатлону прийме Контіолахті.
Восьмий етап Кубка світу з біатлону відбудеться у фінському Контіолахті.
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Про це повідомляється на сайті міжнародного союзу біатлоністів, передає Champion.
"Міжнародний союз біатлоністів обрав нове місце для проведення восьмого етапу Кубка світу. Змагання пройдуть в Контіолахті (Фінляндія) з 6 по 12 березня 2017 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що спочатку змагання повинні були пройти в Тюмені, але були перенесені після доповіді Макларена про допінг у російському спорті.
Раніше повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення продовжити санкції щодо Росії, введені через допінговий скандал.