Світоліна не змогла пройти до фіналу тенісного турніру в Брісбені, але залишає його з рекордом

Після тріумфальної перемоги над першою ракеткою світу Ангелік Кербер українка поступилася у півфіналі чешці Кароліні Плішковій з рахунком 2:6, 4:6, передає Проспорт.

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Поєдинок тривав 1 годину 4 хвилини. На рахунку українки 1 ейс і 6 подвійних помилок.

У понеділок Світоліна встановить новий особистий та національний рекорд в одиночному рейтингу WTA - вона стала 13-ю.

У фіналі Плішкова зустрінеться з Алізе Корне.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня у Брісбені (Австралія) завершився чвертьфінальний матч тенісного турніру серії WTA Premier, в якому українка Еліна Світоліна (14-й номер світового рейтингу) обіграла найсильнішу тенісистку світу Анжеліку Кербер з Німеччини.