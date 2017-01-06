Світоліна не змогла пройти до фіналу тенісного турніру в Брісбені, але залишає його з рекордом
Українська тенісистка Еліна Світоліна зупинилася у півфіналі турніру в Брісбені, Австралія.
Після тріумфальної перемоги над першою ракеткою світу Ангелік Кербер українка поступилася у півфіналі чешці Кароліні Плішковій з рахунком 2:6, 4:6, передає Проспорт.
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Поєдинок тривав 1 годину 4 хвилини. На рахунку українки 1 ейс і 6 подвійних помилок.
У понеділок Світоліна встановить новий особистий та національний рекорд в одиночному рейтингу WTA - вона стала 13-ю.
У фіналі Плішкова зустрінеться з Алізе Корне.
Як повідомляв УНІАН, 5 січня у Брісбені (Австралія) завершився чвертьфінальний матч тенісного турніру серії WTA Premier, в якому українка Еліна Світоліна (14-й номер світового рейтингу) обіграла найсильнішу тенісистку світу Анжеліку Кербер з Німеччини.
.@KaPliskova downs Svitolina 6-2, 6-4!— WTA (@WTA) January 6, 2017
Sets up a @BrisbaneTennis Final meeting against @alizecornet! pic.twitter.com/31OpuGMuGO