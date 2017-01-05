Світоліна обіграла першу ракетку світу Кербер на турнірі в Брісбені

У Брісбені (Австралія) завершився чвертьфінальний матч тенісного турніру серії WTA Premier, в якому українка Еліна Світоліна (14-й номер світового рейтингу) обіграла найсильнішу тенісистку світу Анжеліку Кербер з Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:3.

Читайте такожУкраїнка Світоліна має намір до 2017 року потрапити в десятку кращих тенісисток світуВ грі, яка тривала близько двох годин, все вирішилось в кінцівці третьої партії, де українка виграла три гейми поспіль. За рахунку 3:3 наша спортсменка впевнено взяла обидва свої гейми, а вирішальним в сеті т матчі став восьмий гейм партії, коли Світоліна зробила брейк на подачі суперниці.

У півфіналі Світоліна зіграє з Кароліною Плішковою, яка сьогодні у своєму матчі 1/4 фіналу здолала Роберту Вінчі - 3:6, 6:2, 6:2.

Як повідомляв УНІАН, Premier Brisbane International проходить в Брісбені (Австралія) з 1 по 7 січня. Призовий фонд турніру складає $890 тисяч.