У Франції 105-річний велосипедист встановив новий світовий рекорд

Про це повідомляє Abc news.

Рекорд було встановлено на велодромі у Сен-Кентен-ан-Івелін. Колишній рятівник зміг за годину проїхати 92 кола, що становить 22,5 кілометрів.

Раніше він встановлював рекорди у віці 100 і 102 років.

Робер Маршан народився у 1911 року на півночі Франції. Професійно він почав займатися велоспортом лише після виходу на пенсію у віці 67 років.

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Як повідомляв УНІАН, восени 2014 року 32-річний Франсуа Жиссі, який самостійно сконструював реактивний байк, встановив рекорд швидкості. До старту велосипедист їхав звичним способом переміщення, крутячи педалі. По команді він запустили ракетний міні-двигун, що працює за допомогою балона зі скрапленим газом. В результаті швидкість 333 км/год байк набрав за 4,8 секунди, подолавши всього 250 м від стартової лінії.