Долгополов програв Надалю на тенісному турнірі в Брісбені

У Брісбені (Австралія) завершився матч тенісного турніру ATP 250 Brisbane International, в якому Олександр Долгополов зустрічався зі знаменитим іспанцем Рафаелем Надалем і поступився супернику у двох сетах, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 3:6, 3:6.

Колишній перший номер світового рейтингу Надаль досить легко і впевнено обіграв суперника, не випробувавши проблем ані у першій, ані у другій партіях.

Читайте такожСвітоліна обіграла американку Роджерс у другому колі тенісного турніру в БрісбеніТаким чином, турнір залишив єдиний представник України в чоловічому одиночному розряді. В змаганнях, що проходять паралельно серед жінок продовжує боротьбу Еліна Світоліна, яка вийшла у третє коло змагань.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Брісбені (Австралія), проходить з 1 по 7 січня.